Karnıkara salatası nasıl yapılır iftar için farklı bir salata tarifi!
Kuru börülce salatası nasıl yapılır? Bir çok kişinin merak ettiği bu tarifi sizlerin de beğeneceğini düşünerek hazırladık.İftar sofralarınızda farklı bir salata tarifi denemek istiyorsanız bu tarif tam size göre!
Haşlanmış börülceler ve istediğiniz yeşilliklerin harmanlanması ile zeytinyağı ve limon ekleyerek oluşturabileceğiniz bu muhteşem salata, farklı salata tarifleri farklı lezzetler arayanlar için muhteşem bir tarif.
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İşte iftar sofralarında farklı salata ve tarifi hazırlamak isteyenler için nefis lezzetli bir kuru börülce salatasının malzemeleri ve yapılışı...
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Malzemeler
1 su bardağı kuru börülce
4 dal taze soğan
2 adet közlenmiş kırmızı biber
5 adet kornişon turşu
Bir tutam dereotu
Bir tutam maydanoz
Zeytinyağı
Tuz
1 adet limon veya nar ekşisi
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Börülceleri bir akşam önceden ıslatın.Ertesi gün sularını süzüp haşlayın.
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