Karnı hamile gibi şişmeye başlayan kadın gerçeği öğrenince şok geçirdi!
ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir kadın, aniden karnının şişmesi sonrası soluğu doktorda aldı. Muayene sonrası doktorun söyledikleri 25 yaşındaki Raquel Rodriguez ne şok etti.
ABD'de yaşayan 25 yaşındaki Raquel Rodriguez isimli kadın, yaptığı spor ve diyete rağmen karnının gittikçe şişmesine anlam veremedi.
Durumun normal olmadığını fark eden genç kadın, hastaneye başvurarak yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.
Düzenli beslendiği ve spor yaptığı halde kilo alıp karnının büyümesi şikayetiyle hastaneye gittiğini söyleyen Rodriguez, hastanede öğrendikleriyle hayatının şokunu yaşadığını anlattı.
Minnesota eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki kadın daha önce, sevgilisiyle birliktelik yaşadığı sırada çok zorlandığı için doktora gittiğini, muayene olduktan sonra yumurtalıklarında kist olduğunu ve ağrı kesici yollayarak geri gönderdiklerini söyledi.