Karnı burnunda ilk poz! Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin bebeği göründü!
"Deliha", "Eltilerin Savaşı" gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan, oyunculuğu ile beğeni toplayan Gupse Özay 6 yıldır birlikte olduğu kendi gibi oyuncu sevgilisi Barış Arduç ile 2020 yılında dünya evine girmişti. Sonrasında hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Özay, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Şu sıralar Alaçatı'da tatil keyfi yapan ünlü çiftten ilk bebek pozu geldi..
Sinemada beğeniyle izlenen "Deliha", "Eltilerin Savaşı" gibi filmlere imza atan, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Gupse Özay 6 yıldır birlikte olduğu aynı zamanda meslektaşı olan sevgilisi Barış Arduç ile iki yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sonrasında hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Özay, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Alaçatı'da tatilin keyfini süren, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla buluşan ünlü çiftten bebek pozu geldi. Güzel oyuncu 7 aylık karnı ile ilk kez görüntülendi.
Yeni fotoğraf geldi
İki yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, yeni fotoğrafını paylaştı.
Karnı burnunda ilk poz
Anne olmaya hazırlanan ve arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü
2020 yılında evlenmişti
Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), 2020 yılında Çeşme'de dünya evine girmişti.