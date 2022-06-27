Karnı burnunda ilk poz! Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin bebeği göründü!

Sinemada beğeniyle izlenen "Deliha", "Eltilerin Savaşı" gibi filmlere imza atan, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Gupse Özay 6 yıldır birlikte olduğu aynı zamanda meslektaşı olan sevgilisi Barış Arduç ile iki yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sonrasında hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Özay, geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Alaçatı'da tatilin keyfini süren, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla buluşan ünlü çiftten bebek pozu geldi. Güzel oyuncu 7 aylık karnı ile ilk kez görüntülendi.