Karnabahar mı brokoli mi faydaları saymakla bitmiyor!

Brokoli ve karnabahar lahanagiller ailesinin iki farklı türü. Sağlığımız için önemli vitaminler, mineraller ve fitokimyasal bileşikler içeren lahanagilleri doğanın gücü yapan en önemli özelliği ise kayda değer miktarda sülforafan içermesi. Acıbadem Taksim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker “Sülforafan içeriği sayesinde brokoli ve karnabahar başta olmak üzere lahanagiller ailesi; diyabetten kansere birçok hastalığa fayda sağlıyor. Ancak bol suda uzun süreli pişirme işlemi bu etkiyi azalttığından mümkün olduğunca az pişmiş olması gerekiyor” diyor. Brokoli ve karnabaharın akrabalıkları nedeniyle birbirine çok benzeyen özellikleri olsa da, besin içeriklerinin birbirinden biraz farklı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, “Her ikisi de harika sebzeler ancak iş kıyaslamaya gelirse yeşil yaprakları sayesinde brokoli bir adım daha öne geçiyor. Karnabahara göre 2 kat demir, 2 kat C vitamini ve 20 kat beta karoten içeriyor; kalorisi az farkla daha düşük ve posa içeriği daha yüksek. Ancak her iki sebzeyi de kış aylarında mutfaklara daha fazla sokmak gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, brokoli ve karnabaharın besin değerleri ve sağlığa faydalarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.