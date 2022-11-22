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Karkamış'taki hain saldırı! 5 yaşındaki Hasan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Karkamış'taki hain saldırı! 5 yaşındaki Hasan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi. Küçük Hasan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Karkamış'taki hain saldırı! 5 yaşındaki Hasan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi.

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Karkamış'taki hain saldırı! 5 yaşındaki Hasan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Karkamış'taki hain saldırı! 5 yaşındaki Hasan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Karkamış'taki hain saldırı! 5 yaşındaki Hasan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.

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