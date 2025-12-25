Kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını kaybettiler! İşte uyuşturucudan ölen ünlüler...

AMY WİNEHOUSE | ŞARKICI - 2011

İngiliz şarkıcı, etkileyici ve duygusal tarzıyla ün kazandı. 2008'de, ironik bir şekilde "Rehab" (Rehabilitasyon) adını taşıyan şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülü de dahil olmak üzere, tek bir gecede beş Grammy ödülü kazandı. Kısa yaşamı boyunca madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele etti ve 27 yaşında alkol zehirlenmesinden öldü.