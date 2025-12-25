BIST 11.336

Kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını kaybettiler! İşte uyuşturucudan ölen ünlüler...

Şöhret, başarı ve servet… Hepsine sahipken gelen erken vedalar. Kariyerlerinin zirvesindeyken uyuşturucuya yenik düşen dünyaca ünlü isimlerin ibretlik hikâyeleri bu galeride.

Kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını kaybettiler! İşte uyuşturucudan ölen ünlüler... - Resim: 1

KURT COBAİN  |  ABD'Lİ ŞARKICI - 1994

 Uyuşturucu kullanımından kaynaklı intihar.

Kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını kaybettiler! İşte uyuşturucudan ölen ünlüler... - Resim: 2

PHİLLİP SEYMOUR HOFFMA  |  OYUNCU - 2014

 Evrensel olarak ve eleştirmenlerce büyük beğeni toplayan bir aktör olan Phillip Seymour Hoffman, bir dizi çok başarılı filmde rol aldı. Öne çıkan rollerinden bazıları arasında, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştı.

Kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını kaybettiler! İşte uyuşturucudan ölen ünlüler... - Resim: 3

JİMİ HENDRİX   |  MÜZİSYEN -  1970

Kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını kaybettiler! İşte uyuşturucudan ölen ünlüler... - Resim: 4

AMY WİNEHOUSE |  ŞARKICI - 2011

 

İngiliz şarkıcı, etkileyici ve duygusal tarzıyla ün kazandı. 2008'de, ironik bir şekilde "Rehab" (Rehabilitasyon) adını taşıyan şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülü de dahil olmak üzere, tek bir gecede beş Grammy ödülü kazandı. Kısa yaşamı boyunca madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele etti ve 27 yaşında alkol zehirlenmesinden öldü.

