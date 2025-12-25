Kariyerlerinin zirvesindeyken hayatlarını kaybettiler! İşte uyuşturucudan ölen ünlüler...
Şöhret, başarı ve servet… Hepsine sahipken gelen erken vedalar. Kariyerlerinin zirvesindeyken uyuşturucuya yenik düşen dünyaca ünlü isimlerin ibretlik hikâyeleri bu galeride.
KURT COBAİN | ABD'Lİ ŞARKICI - 1994
Uyuşturucu kullanımından kaynaklı intihar.
PHİLLİP SEYMOUR HOFFMA | OYUNCU - 2014
Evrensel olarak ve eleştirmenlerce büyük beğeni toplayan bir aktör olan Phillip Seymour Hoffman, bir dizi çok başarılı filmde rol aldı. Öne çıkan rollerinden bazıları arasında, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştı.
JİMİ HENDRİX | MÜZİSYEN - 1970
AMY WİNEHOUSE | ŞARKICI - 2011
İngiliz şarkıcı, etkileyici ve duygusal tarzıyla ün kazandı. 2008'de, ironik bir şekilde "Rehab" (Rehabilitasyon) adını taşıyan şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülü de dahil olmak üzere, tek bir gecede beş Grammy ödülü kazandı. Kısa yaşamı boyunca madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele etti ve 27 yaşında alkol zehirlenmesinden öldü.