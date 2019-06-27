Kariyerinin bittiği iddia edilen Britney Spears'tan sahilde parende şov!

Pembe renkli kenarları leopar desenli bikinisi içinde formda görünen Spears, hayranlarının da yüreğine su serpti. İki çocuk annesi 37 yaşındaki Spears, plajda zaman zaman dans etti, zaman zaman da parende attı. Yerinde duramayan Spears, bir ara da şemsiyelerin altındaki şezlonglardan birine uzanıp biraz dinlendi.