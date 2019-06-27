Kariyerinin bittiği iddia edilen Britney Spears'tan sahilde parende şov!
Geçtiğimiz aylarda ruhsal bir çöküntü yaşayan Britney Spears hakkında kariyerinin bittiği söyleniyordu. Spears, sağlığına kavuştu ve plajda keyifli anlar yaşadı.
Babasının yaşadığı rahatsızlıktan dolayı psikolojisi bozulan Britney Spears ruhsal bir çöküntü içerisindeydi. Rehabilitasyon merkezine yatan güzel şarkıcı, sağlığına kavuşmaya başladı. Spears, kardeşiyle birlikte tatile çıktı. Turks & Caicos Adaları'na giden Spears, dün de plajda görüntülendi.
Pembe renkli kenarları leopar desenli bikinisi içinde formda görünen Spears, hayranlarının da yüreğine su serpti. İki çocuk annesi 37 yaşındaki Spears, plajda zaman zaman dans etti, zaman zaman da parende attı. Yerinde duramayan Spears, bir ara da şemsiyelerin altındaki şezlonglardan birine uzanıp biraz dinlendi.
Ne olmuştu?
Uzun süredir Britney Spears’ın menajerliğini üstlenen Larry Rudolph, ünlü yıldızın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir daha asla sahne performansı sergileyemeyebileceğini söylemişti.
Larry Rudolph, yaptığı açıklamada, sanatçının bir daha asla sahneye çıkamayacağından korktuğunu dile getirmişti.