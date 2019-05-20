Kariyeri bitti deniyordu! Britney Spears sonunda sessizliğini bozdu!

Babasının hayati tehlike taşıyan bir hastalığa yakalanması sonrası rehabilitasyon merkezine yatan pop şarkıcısı Britney Spears'ın sahne kariyerinin bittiğini iddia eden menajerini, Spears yalanladı. Ağustosa kadar sürecek olan Las Vegas’taki sahne gösterilerinin provasını yapabilecek kadar iyileşmediği iddia edilen Britney Spears, sessizliğini bozdu.