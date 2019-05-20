Kariyeri bitti deniyordu! Britney Spears sonunda sessizliğini bozdu!
Babasının hastalığı yüzünden ruh sağlığı bozulan Britney Spears'ın menajeri, geçtiğimiz günlerde Spears'ın kariyerinin bittiğini duyurmuştu. O iddialara yanıt Spears'tan geldi.
Babasının hayati tehlike taşıyan bir hastalığa yakalanması sonrası rehabilitasyon merkezine yatan pop şarkıcısı Britney Spears'ın sahne kariyerinin bittiğini iddia eden menajerini, Spears yalanladı. Ağustosa kadar sürecek olan Las Vegas’taki sahne gösterilerinin provasını yapabilecek kadar iyileşmediği iddia edilen Britney Spears, sessizliğini bozdu.
Bir süredir ruhsal tedavi gören sanatçı hafta sonunda gazetecilerle konuştu. Spears, "Las Vegas'ta konser vermeye devam edecek misiniz?" sorusuna "Elbette, konuşulanlar kesinlikle gerçek dışı'' cevabını verdi.
Spears söz konusu iddialar sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da durumunun konuşulduğu kadar ciddi olmadığı mesajını veriyor.
Britney Spears, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Sam Asghari ile sosyal medyada mutluluk pozları paylaşıyor. Spears, sevgilisi Asghari ile fotoğrafının altına ise ''bu adama aşığım'' diyerek paylaşımda bulundu.