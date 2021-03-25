Kariyer de yaptı çocuk da! Ebeydi akademik kariyer yapıp profesör oldu!
ESKİŞEHİR'de evli ve 2 çocuk annesi Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner'in hayat hikayesi "azmeden başarır" sözünün cisimleşmiş hali gibi. Sağlık meslek lisesinden mezun olup ebe olarak hastanede göreve başladıktan sonra, lisans eğitimi de tamamlayıp akademik hayatına atıldı. 2018 yılında profesör olup aynı hastanede bölüm başkanı oldu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı Başkanı evli ve 2 çocuk annesi Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner (49), sağlık meslek lisesinden mezun olup ebe olarak hastanede göreve başladıktan sonra, lisans eğitimi de tamamlayıp akademik hayatına atıldı. Anneliğinin yanı sıra iş hayatını da başarılı bir şekilde yürüten Saygıner, 2018 yılında profesör unvanı alırken, görev yaptığı fakültenin ebelik bölümü anabilim dalı başkanlığına getirildi.
Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Nevşehir Sağlık Meslek Lisesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Şişli Etfal Hastanesi doğumhanesinde ebe olarak göreve başlayan Sayıner, sağlık meslek lisesinden anabilim dalı başkanlığına uzanan bir başarıya imza attı.
İş hayatı ve eğitimi bir arada sürdürerek, 2018 yılında profesör unvanı alan Sayıner, 11 yıldır aralıklı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ana Bilim Başkanlığı görevini sürdürüyor.
‘Ebe figürü Türk filmlerinde kötüydü'
Prof. Dr. Sayıner şöyle konuştu: “Sağlık Meslek Lisesi’ne gitmeden önce ablamın ve yengemin doğumuna şahit oldum. İkisi de ebeyle evde doğurdu. Ebe onları sallıyordu, bir şeyler yaptırıyordu. Küçüktüm, çok enteresan geldi. Türk filmlerinde de ebe figürü, hep kötüydü. Bunların hepsi birleşince ebelikten çocukluğumda hoşlanmamıştım."