Kariyer de yaptı çocuk da! Ebeydi akademik kariyer yapıp profesör oldu!

‘Ebe figürü Türk filmlerinde kötüydü'

Prof. Dr. Sayıner şöyle konuştu: “Sağlık Meslek Lisesi’ne gitmeden önce ablamın ve yengemin doğumuna şahit oldum. İkisi de ebeyle evde doğurdu. Ebe onları sallıyordu, bir şeyler yaptırıyordu. Küçüktüm, çok enteresan geldi. Türk filmlerinde de ebe figürü, hep kötüydü. Bunların hepsi birleşince ebelikten çocukluğumda hoşlanmamıştım."