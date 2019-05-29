Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı
Beşiktaşlı kaleci Loris Karius ile nişanlanmaya hazırlanan Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı yapıldı.
Beşikatş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'yı çileden çıkardılar. 2010'da dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Alman model arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi.
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"Hiç klas değil": Sophia Thomalla, üzerine Loser (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil" yorumuyla paylaştı.
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Yakında nişan var: Kısa bir süre önce İstanbul'a yerleşen Alman model ile Karius'un yeni sezon öncesi nişanlanması bekleniyor.
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İlte Alman modelin arabasına yapılan saldırıdan görüntü...
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