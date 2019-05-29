Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı

Beşiktaşlı kaleci Loris Karius ile nişanlanmaya hazırlanan Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı yapıldı.

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı - Sayfa 1

Beşikatş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla'yı çileden çıkardılar. 2010'da dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Alman model arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi.

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Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı - Sayfa 2

"Hiç klas değil": Sophia Thomalla, üzerine Loser (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil" yorumuyla paylaştı.

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Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı - Sayfa 3

Yakında nişan var: Kısa bir süre önce İstanbul'a yerleşen Alman model ile Karius'un yeni sezon öncesi nişanlanması bekleniyor.

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Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın otomobiline spreyli saldırı - Sayfa 4

İlte Alman modelin arabasına yapılan saldırıdan görüntü...

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