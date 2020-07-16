Karısıyla birlik olup 82 yaşındaki babasını dövdü! Vicdansızlığın böylesi

Şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı

Olay, Ereğli Ören Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü K. birlikte yaşadığı oğlu Fehmi K. ve gelini Aysel K. tarafından şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı.