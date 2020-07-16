Karısıyla birlik olup 82 yaşındaki babasını dövdü! Vicdansızlığın böylesi
ZONGULDAK'ta oğlu ve gelininden şiddet gördüğünü yakınlarına anlatan 82 yaşındaki yaşlı adamın şikayeti üzerine ikisi de tutuklandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 82 yaşındaki Şükrü K'ye şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan oğlu Fehmi K. (55) ve gelini Aysel K. (49) tutuklandı.
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Şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı
Olay, Ereğli Ören Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü K. birlikte yaşadığı oğlu Fehmi K. ve gelini Aysel K. tarafından şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı.
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Haber verilmesiyle eve giden polis, Fehmi K. ve eşi Aysel K'yi gözaltına aldı.
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Şükrü K. ise sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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