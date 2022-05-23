Karısının yanında ahlaksız teklif aldı! Doğuş ilk kez itiraf etti: Herkes sustu kaldı konser buz kesti
'Gamsız', 'Yemin Ettim Sana', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Milyonda Bir', 'Yan Yüreğim' ve 'Yalancı' şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Doğuş, '2. Sayfa'da şaşırtan bir itirafta bulundu.
Almanya'da dünyaya gelen, dört yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı.
Orhan Baltacı olan ismini Doğuş olarak değiştiren, 1997 yılında ilk albümünü çıkaran, 2021'de Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' yarışmasında boy gösteren şarkıcı, Kasım 2014'te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi.
İkiz çocuk babası olan Doğuş, TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"Çok iyi görünüyorsun. Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" yorumu üzerine ünlü şarkcı, "Rizeliyim, çay gibiyim, demlendikçe oturuyorum. İki sene önce de saçlarımı böyle yapmıştım." ifadelerine yer verdi.