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Karısının yanında ahlaksız teklif aldı! Doğuş ilk kez itiraf etti: Herkes sustu kaldı konser buz kesti

Karısının yanında ahlaksız teklif aldı! Doğuş ilk kez itiraf etti: Herkes sustu kaldı konser buz kesti

'Gamsız', 'Yemin Ettim Sana', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Milyonda Bir', 'Yan Yüreğim' ve 'Yalancı' şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Doğuş, '2. Sayfa'da şaşırtan bir itirafta bulundu.

Karısının yanında ahlaksız teklif aldı! Doğuş ilk kez itiraf etti: Herkes sustu kaldı konser buz kesti

Almanya'da dünyaya gelen, dört yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. 

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Karısının yanında ahlaksız teklif aldı! Doğuş ilk kez itiraf etti: Herkes sustu kaldı konser buz kesti

Orhan Baltacı olan ismini Doğuş olarak değiştiren, 1997 yılında ilk albümünü çıkaran, 2021'de Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' yarışmasında boy gösteren şarkıcı, Kasım 2014'te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi.

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Karısının yanında ahlaksız teklif aldı! Doğuş ilk kez itiraf etti: Herkes sustu kaldı konser buz kesti

İkiz çocuk babası olan Doğuş, TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Karısının yanında ahlaksız teklif aldı! Doğuş ilk kez itiraf etti: Herkes sustu kaldı konser buz kesti

"Çok iyi görünüyorsun. Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" yorumu üzerine ünlü şarkcı, "Rizeliyim, çay gibiyim, demlendikçe oturuyorum. İki sene önce de saçlarımı böyle yapmıştım." ifadelerine yer verdi. 

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