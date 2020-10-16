Karısının internetten tanışıp görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, cesedini ormana gömdü

''Moloz torbalarını boşaltıp, cesedini içine koydum'': Işık’ın, ifadesinde, “Eşim benden ayrılınca deliye döndüm. Onun internet sitelerinden erkeklerle görüştüğünü düşündüm. Bu nedenle giriş yaptığı sitelere girip, yerini öğrenmeye çalıştım. Ergin Gök ile irtibatlı olduğunu düşünerek, onunla irtibata geçtim. Gök ile randevulaştıktan sonra 7 Ekim’de otomobille kendisini alıp, Afşin’e doğru yola çıktık. Burada eşimin adresini sordum. O da bilmediğini söyleyince onu vurdum. Daha sonra onu otomobile koyup, ormanlık alana gittim. Burada moloz torbalarını boşaltıp, cesedini içine koydum. Daha sonra da molozların altına saklayıp Adana’ya kaçtım” dediği öğrenildi.