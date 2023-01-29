Karısını ve oğlunu katletmişti! 86 yaşındaki cani her şeyi itiraf etti, ifadesi kan dondurdu!

Diğer oğlunu eve çağırıp öldürdü

Diğer oğlunu da telefon ederek eve çağıran Mehmet Aslan, apartmanın girişinde oğlu Osman Aslan'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Mehmet Aslan, ihbar üzerine ilçedeki bir otobüs durağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.