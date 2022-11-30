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Karısını saçından sürükleyerek boş araziye götürüp başını keserek öldürdü! Babasını yaralayınca da...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Karısını saçından sürükleyerek boş araziye götürüp başını keserek öldürdü! Babasını yaralayınca da...

DENİZLİ’de koca vahşeti. Tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

Karısını saçından sürükleyerek boş araziye götürüp başını keserek öldürdü! Babasını yaralayınca da...

Denizli’de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

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Karısını saçından sürükleyerek boş araziye götürüp başını keserek öldürdü! Babasını yaralayınca da...

Ayırmaya çalışan babasını bıçakladı

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı.

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Karısını saçından sürükleyerek boş araziye götürüp başını keserek öldürdü! Babasını yaralayınca da...

Saçından sürükleye sürükleye götürüp...

Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı. Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak’ı başını keserek öldürdü.

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Karısını saçından sürükleyerek boş araziye götürüp başını keserek öldürdü! Babasını yaralayınca da...

Annesi 112'den yardım istedi

Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

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