Karısına mesaj atan adama arabayla çarptı, kafasını taşla ezdi, tüfekle öldürdü! Sosyal medyadan tehdit etmiş
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde Gökhan Ö., eşine mesaj atan Hüseyin Şahan'a önce aracıyla çaptı. Yere düşen adamın kafasına taşla vurdu. Ardından da pompalı tüfekle öldürdü. Ölen Hüseyin Şahan'ın, Gökhan Ö. ve tanıdıklarını sosyal medya üzerinden tehdit ettiği ortaya çıktı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde karısına mesaj atan adamı vahşi bir şekilde öldüren Gökhan Ö.'nün cinayetten önce Hüseyin Şahan tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini gösteren mesajlar ortaya çıktı. Cinayetin ayrıntıları kan dondurdu.
Çivril ilçesine bağlı Haydan Mahallesi’nde yaşayan Gökhan Ö., eşine mesaj atan Hüseyin Şahan'ın yaşadığı Savran Mahallesi’ne gitti. Hüseyin Şahan’ı yolda motosikletiyle ilerlerken fark eden Gökhan Ö., aracını üzerine sürdü.
Hüseyin Şahan, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Bu esnada Gökhan Ö., sersemleyen Şahan'ın başına taşla vurduktan sonra otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü.
Gökhan Ö.'nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İfade işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Gökhan Ö., ‘kasten adam öldürmek’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.