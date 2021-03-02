Karısı kuzeni ile kaçtı! Okan eşi Özlem'e şişeyle saldırdı Esra Erol yayını kesti

Özlem Gölbaşı akrabası olan Okan Gölbaşı ile 6 yıl önce evlendi. Çiftin 5.5 yaşında bir çocukları vardı. Köyüne giden Özlem Gölbaşı, orada kabak toplarken hem kendisinin hem eşinin kuzeni olan Alper Vural ile aşk yaşamaya başladı. Bu gizli ilişki 1 yıl sürdü. Her ikisi de evliydi ve her ikisinin de bir çocukları vardı.