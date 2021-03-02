Karısı kuzeni ile kaçtı! Okan eşi Özlem'e şişeyle saldırdı Esra Erol yayını kesti
Esra Erol ATV canlı yayınında Özlem Gölbaşı ile kocası Okan Gölbaşı'nı buluşturunca zor anlar yaşadı. Canlı yayın şişe saldırısıyla karıştı.
ATV kanalındaki Esra Erol'da programında sıra dışı bir kaçma hikayesi vardı. Bu öyle bir kaçıştı ki bütün akrabalar birbirine girdi. Zira 6 yıldır akrabasının oğlu ile evli olan kadın, bir başka akrabasına kaçtı. Esra Erol'a başvuran koca, 'karısının kuzeniyle kaçtığını' söyleyip bulunmasını istedi. Esra Erol kaçak eşi bulup canlı yayına getirince kızılca kıyamet koptu. İşte Esra Erol'un yayını kesmek zorunda kaldığı o olay:
Özlem Gölbaşı akrabası olan Okan Gölbaşı ile 6 yıl önce evlendi. Çiftin 5.5 yaşında bir çocukları vardı. Köyüne giden Özlem Gölbaşı, orada kabak toplarken hem kendisinin hem eşinin kuzeni olan Alper Vural ile aşk yaşamaya başladı. Bu gizli ilişki 1 yıl sürdü. Her ikisi de evliydi ve her ikisinin de bir çocukları vardı.
Alper Vural, Özlem Gölbaşı'nın amcasının oğluydu ve aralarında 20 yaş vardı. Alper, aynı zamanda kocası Okan Gölbaşı'nın da dayısının oğluydu. Yani her ikisinin de kuzeni oluyordu. Alper Vural da akrabası olan Firdevs Vural ile evliydi. Firdevs Vural 2019 yılında büyük bir yıkım yaşamış ve 2 çocuğunu birden kaybetmişti. O çocuklarının acısını taşırken, kocası kuzeni olan Özlem'le o dönemde aşk ilişkisi yaşıyordu.
12 Şubat 2021 tarihinde Özlem Gölbaşı, 5.5 yaşındaki çocuğunu da alarak kuzeni Alper Vural ile kaçtı. Karısını bulamayan koca Okan Gölbaşı soluğu Esra Erol'da aldı. Ünlü sunucu araştırmaları sonucunda Özlem Gölbaşı'nı bulup canlı yayına çıkarttı.