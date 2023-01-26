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Karısı 'in lan aşağıya reklam olduk' dedi ikna olmayan adama babasının tek cümlesi yetti

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Karısı 'in lan aşağıya reklam olduk' dedi ikna olmayan adama babasının tek cümlesi yetti

ANTALYA'da alkol alıp oturduğu apartmanın çatısına çıkan bir kişi, polis ve çevredekilere yaklaşık 2 saat boyunca ecel terleri döktürdü. Karısının ‘İn lan aşağıya, reklam olduk’ ikazına rağmen ikna olmayan adamı babası ikna etti.

Karısı 'in lan aşağıya reklam olduk' dedi ikna olmayan adama babasının tek cümlesi yetti

Polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra oturduğu apartmanın çatısına çıkan Abdullah A’yı (39) görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

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Karısı 'in lan aşağıya reklam olduk' dedi ikna olmayan adama babasının tek cümlesi yetti

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda alkol alıp sigara içemeye devam eden Abdullah A.’yı ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil döktü. 

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Karısı 'in lan aşağıya reklam olduk' dedi ikna olmayan adama babasının tek cümlesi yetti

Bir türlü ikna olmayan Abdullah A., çatının uç kısmında durmaya devam edip ekiplere ecel terleri döktürdü.

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Karısı 'in lan aşağıya reklam olduk' dedi ikna olmayan adama babasının tek cümlesi yetti

Bu sırada kocasını çatıda gören Eda A. ise eşine tepki gösterdi. Aşağıdan seslendiği kocasına, “İn lan aşağıya, reklam olduk” diyen Eda A., ardından çatıya çıkıp eşini ikna etmeye çalıştı.

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