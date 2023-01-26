Karıncaların gizli yeteneği keşfedildi bilim insanları şaşkın: Üç denemede çözdüler
Bilim insanları önemli bir keşfe imza atarak karınca mucizesini ortaya çıkardı. Farelerden alınan idrar örneklerine maruz bırakılan karıncalar 3 denemede farkı anladı! Bilim insanları, 'Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık' açıklaması yaptı. Karıncalar sayesinde hastalık erken teşhis edilebilir.
Fransız bilim insanları, karıncaların insanların idrarındaki kanser kokusunu algılayabildiğini keşfetti.
Daha önce, birkaç kanser türünün idrar kokusunu değiştirdiği bulunmuştu ancak uzmanlar ilk kez karıncaların bu yeteneğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.
Karıncalar biyo-dedektörler olabilir
Fransa’nın başkenti Paris'teki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Prof. Dr. Patrizia d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırmak için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir." dedi.
Profesör, "Ayrıca karıncaların eğitilmesi kolay, oldukça hızlı öğreniyorlar ve onları barındırmak pahalı değil." diye konuştu.