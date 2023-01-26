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Karıncaların gizli yeteneği keşfedildi bilim insanları şaşkın: Üç denemede çözdüler

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Karıncaların gizli yeteneği keşfedildi bilim insanları şaşkın: Üç denemede çözdüler

Bilim insanları önemli bir keşfe imza atarak karınca mucizesini ortaya çıkardı. Farelerden alınan idrar örneklerine maruz bırakılan karıncalar 3 denemede farkı anladı! Bilim insanları, 'Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık' açıklaması yaptı. Karıncalar sayesinde hastalık erken teşhis edilebilir.

Karıncaların gizli yeteneği keşfedildi bilim insanları şaşkın: Üç denemede çözdüler

Fransız bilim insanları, karıncaların insanların idrarındaki kanser kokusunu algılayabildiğini keşfetti.

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Karıncaların gizli yeteneği keşfedildi bilim insanları şaşkın: Üç denemede çözdüler

Daha önce, birkaç kanser türünün idrar kokusunu değiştirdiği bulunmuştu ancak uzmanlar ilk kez karıncaların bu yeteneğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.

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Karıncaların gizli yeteneği keşfedildi bilim insanları şaşkın: Üç denemede çözdüler

Karıncalar biyo-dedektörler olabilir

Fransa’nın başkenti Paris'teki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden çalışmanın  yazarı Prof. Dr. Patrizia d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırmak için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir." dedi.

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Karıncaların gizli yeteneği keşfedildi bilim insanları şaşkın: Üç denemede çözdüler

Profesör, "Ayrıca karıncaların eğitilmesi kolay, oldukça hızlı öğreniyorlar ve onları barındırmak pahalı değil." diye konuştu. 

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