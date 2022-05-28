Karınca yiyormuş! 25 kilo birden verdi şizofren itirafı geldi: Ceyda Ateş Gökhan Özen Feyza Civelek anlattı
Adını Feriha Koydum dizisiyle yıldızları parlayan Ceyda Ateş ve Feyza Civelek, bir zamanların popüler şarkıcı Gökhan Özen ve Hasan Can Kaya'nın dizisi Bir Yeraltı Sit-com'unda oynayan Lara Domaç'ın bilinmeyenleri hayranlarını şaşırttı.
Gökhan Özen
· Gökhan Özen, müzik hayatına henüz 6 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu sınavını kazanarak aldığı eğitimler ile başlamış.
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· Küçük yaşta gitar ve piyona çalmayı öğrenmiş. Hatta bir dönem gitar hocalığı yapmış.
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· Ailesi eğitimine büyük önem vermiş. 15 yıl boyunca aldığı İngilizce dersleri sayesinde ileri derecede İngilizce konuşabilmektedir.
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· Müzik ile yetinmeyen Özen, 16 yaşındayken “Gökhan Özen’le Canlı Canlı” adını verdiği ve 4 yıl yayınlanan radyo programı yapmış.
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