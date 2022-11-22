Karın şişliği için gitti vücudundan çıkanlar doktorları bile şok etti! Tıp dünyasında ilk
Karın şişliği nedeniyle gittiği hastanede operasyon geçiren kadın hastanın karnından, 35 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyata 110 kiloyla giren kadın, 70 kilo olarak çıktı.
Tekirdağ’da kadın bir hasta, karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye gittiğinde karnında kitle olduğunu öğrendi. 40 yaşındaki kadın, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ile Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz tarafından ameliyat masasına yatırıldı.
2 saat süren operasyon neticesinde, kadın hastanın karnından 35 kilogram bir kitle çıkarıldı.
Op. Dr. İhsan Gündüz, hastanın uzun zamandır karın şişkinliğinin bulunduğunu ve hastaneye başvurmakta geciktiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bizi şaşırtacak derecede büyük bir kitle ile karşılaştık. Batın içerisinde hemen her organa temas eden, tam kaynağı da belli olmayan büyük bir kitleydi. Gerekli operasyonu yaptık.
“Üzerinden büyük bir yük kalktı”
Hasta geldiğinde 110 kilodan ağırdı. Şimdi 70 kilo civarında. Üzerinden büyük bir yük kalktı. Hastanın yürüyüşünü, eklemlerini, solunumunu hatta kalp fonksiyonlarını bile etkileyecek bir kitleydi.”