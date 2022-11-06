''Karın olmak için sabırsızlanıyorum'' diyen Şeyma Subaşı muradına eriyor! Düğün davetiyesini paylaştı
Şeyma Subaşı, uzun süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaşım yapan Subaşı, sevgilisiyle olan fotoğrafına "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" yazmıştı. Subaşı ve Meedo'nun düğün tarihleri belli oldu.
Şeyma Subaşı, uzun süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile birliktelik yaşıyor. Bir ayrılıp bir barışan çift, düğün davetisini yayınladı.
Ayrıldıklarına dair iddiaları Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" sözleriyle doğrulamıştı.
Ayrılıkları uzun sürmeyen çift, barıştıklarını da Instagram hesaplarından doğruladılar. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü.
Geçtiğimiz haftalarda Meedo'nun paylaştığı fotoğraftaki detay da çok konuşulmuştu. Meedo'nun koluna Şeyma ve Melisa isimin yazdırdığı görüldü. Meedo'nun, iki ismin arasına sonsuzluk işareti eklettirmesi de başka bir detaydı.