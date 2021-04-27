Karın bölgesi yağı nasıl eritilir işte 8 etkili öneri!
Karın yağları nasıl erir diye merak edenler hayatınıza 8 konuda yapacağınız basit değişiklikle istediğiniz sonuca varabilirsiniz. İşte karın bölgesindeki yağları eriten 8 tüyo!
Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, 20 yaş ve üzerindeki her 100 kişiden 34’ünde abdominal obezite, bir başka deyişle karın ve bel çevresinde yağlanma var. Çoğumuz sadece estetik bir sorun olarak düşünsek de karın bölgesinde yağlanma aynı zamanda ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor.
Yağlanma arttığında vücutta ilk olarak insülin hormonu düzensiz salgılanmaya başlıyor, bunun sonucunda da insülin direnci ve diyabet gibi metabolik hastalıklar gelişiyor. Ayrıca inme, kalp ve damar hastalıkları açısından da önemli bir risk bu bölgelerdeki yağlanmalar. Peki karın yağlarından kurtulmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan yağ yakmanın 8 etkili kuralını anlattı, önemli uyarılarda bulundu.
Şekeri hayatınızdan çıkarın
Şeker içeren besinler tükettiğinizde kan şekeriniz hızlı yükseliyor ve yine hızla düşüyor, bu da vücutta ani acıkmaya, daha fazla yemek yemenize sebep oluyor. Dolayısıyla şeker tüketiminden mutlaka kaçınmalısınız. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta da, gizli şekerler! Çayınıza hiç şeker atmıyor olabilirsiniz ki bu sağlığınız için çok önemli bir alışkanlık. Ancak dışardan satın aldığınız paketli ürünlerin içinde yer alan şeker miktarına da dikkat ediyor musunuz? Her paketli ürünün etiketini mutlaka okuyun, aksi halde vücudunuza fazla şeker almış olursunuz. Bunun sonucunda siz fark etmeden tükettiğiniz şeker nedeniyle karın ve bel çevrenizdeki yağlanma artmaya başlar.
Bol bol su için
Vücutta yeteri kadar su olmadığında beyin yağ yakımını durdurarak yağları depo ediyor. Bunun nedeni ise yağ yakımı sonunda oluşan atık maddeyi, yeterince su olmadığı için vücuttan uzaklaştıramaması. “Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Her bireyin içmesi gereken su miktarı ise farklı oluyor. Bunun kolay bir hesabı var, kilonuzu 30 ile çarpın, çıkan rakam günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Örneğin 50 kilo iseniz 1500 ml su içmelisiniz” diyor.