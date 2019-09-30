Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Doktorlar gözlerine inanamadı

"Bu bir rekor"

"Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik, bugün de kontrole çağırdık. Hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Ben 17 yıllık doktorum daha önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, şimdiye kadar safra kesesinde bin 50 taş hiç görmemiştik. Bu taşları ikisi hasta yakını 1 hemşire olmak üzere sayım yapıldı"