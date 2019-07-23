Karın ağrısı deyip geçmeyin! Kalp krizi olabilir

"Soğuk terleme, halsizlik.."

Özellikle kadınlarda daha fazla olmak üzere, göğüs ağrısı dışı şikayetler olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Temiz, "Mide ağrısı ya da üst karın ağrıları olabilmektedir. Özellikle beraberinde soğuk terleme, halsizlik gibi şikayetler eşlik ediyorsa ve yürümekle karın ağrısı artıyorsa kalp krizinden şüphelenilmelidir. Ayrıca risk grubundaki hastalar da karın ağrısı çekiyorsa mutlaka kalp krizi geçirebileceği düşünülmeli ve bu yönde değerlendirmeler yapılmalıdır" diye konuştu.