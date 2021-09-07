Karım beni öz babamla aldattı çocuklar babamdan! DNA sonuçları açıklandı
Ece Üner ile Susma programına çıkan Adnan Kızılkaya, Ayşegül ile öz babasının 20 yıldır birlikte olduklarını ve eşiyle kendi babasını bastığını iddia etti. 5 çocuklarından ikisinin gerçek babasının kendisi olmadığını dedelerinin aslında babaları olduğunu iddia etti. Bugün 5 çocuğun DNA sonuçları açıklandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia ederek yaşadıklarını anlatmıştı. Adnan Kızılkaya, 5 çocuğundan ikisinin gerçek babalarının kendisi değil dede dedikleri kendi babası olduğunu iddia etmişti.
8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak olayı öğrendiğini söyleyen Adnan Kızılkaya, bu ilişkinin kendisi askerdeyken başladığını da öne sürdü.
Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları doğrulayarak, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" söylediğini de eklemişti.
Çocuk iddiasını eşim zorla söyletti
İddiaların odağındaki Ayşegül isimli kadın ise daha sonra kayınpederi ile ilişki yaşadığını inkar ederekçocuklarının kayınpederinden olmadığını belirterek "2 çocuğum kayınpederim" diyerek ifade vermesi konusunda baskı yaptığını söyledi.