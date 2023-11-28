Karım beni dövüyor! Ünlü diyetisyen Ender Saraç, dayağı yedi mahkemeye koştu!

Ekranların ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Benan Saraç’ın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Eşi Benan Saraç'ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia eden Ender Saraç, eşi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.