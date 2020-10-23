Karım beni dövüyor! İstanbul'daki icralık çocuk işinin altından bambaşka şeyler çıktı

"Babanızın hayatını cehenneme çevirin"

Anne Dania Kerdi’nin Trabzon’a gelerek çocuklarına gizlice telefon verdiğini ve onlara "Babanızın hayatını cehenneme çevirin" dediğini öne süren baba Samer Ramadan şöyle konuştu: “Türkiye’de 6284 sayılı kanun var. Benim eşim bu kanunu yanlış bir şekilde kullandı. Eşim bana şiddet uyguluyordu. Doktor raporlarım, fotoğraf ve videolar var bana şiddet uygulandı. Eşim estetik yaptırmak istiyor. Benim çok az param vardı. O 10 bin dolar istiyor. Bu sebepten dolayı büyük problem oldu. Boşanmak istedi. Beni kendi evimden çıkarmaya çalıştı. O kanunu kullanarak ’Seni bu evden çıkartabilirim’ dedi ve çıkardı. 6 ay boyunca İstanbul’da ofisimde kaldım eve gidemedim."