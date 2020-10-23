Karım beni dövüyor! İstanbul'daki icralık çocuk işinin altından bambaşka şeyler çıktı
İSTANBUL'da geçen hafta icra yolayla annelerinden alınan çocukların görüntüsü tartışma yaratmıştı. Suçlanan Lübnanlı baba Samer Ramadan, boşanma davası süren eşinin kendisini dövdüğünü iddia etti.
Ümraniye'de 4 çocuğu ile birlikte yaşayan Lübnanlı Dania Kerdi'nin (43), velayeti kendisinde olan çocuklarının boşanma aşamasında olduğu Lübnanlı eşi Samer Ramadan (60) tarafından icra yoluyla alınmıştı. Çocukların ayakkabıları olmaksızın aşağı indirilip götürülmesi bu sırada diyabetli olan çocuğun bayılması olay olmuştu. Suçlanan baba Samer Ramadan, eşinden şiddet gördüğü için boyanma davası açtığını söyledi. İşte icralık çocuk haberinde suçlanan babanın açıklamaları...
Yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de yaşayan Lübnan asıllı Samer Ramadan (60) ve Dania Kerdi (43) 1.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdi. 4 çocuk sahibi çift boşanmak için Lübnan’da mahkemeye başvururken, Samer Ramadan bu süreçte Türkiye’de mahkeme tarafından alınan karar ile evden uzaklaştırıldı. 6 ay boyunca İstanbul’daki ofisinde kaldığını öne süren Ramadan bir süre sonra Trabzon’a yerleşti. Böbrek yetmezliği nedeniyle de tedavi gören Lübnanlı baba 9 ay boyunca çocuklarından haber alamadı.
Eşinden şiddet gören ve aldığı darp raporlarıyla koruma ve uzaklaştırma kararı alan Ramadan, çocukların velayeti için Trabzon 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Velayet davasının devam ettiği süreçte ikamet izinleri bitmek üzere olan çocukları için geçici velayet alan baba Ramadan, çocukları almak için İstanbul’a gitti. Ümraniye’de anne Dania Kerdi ile yaşayan çocukları polis ve icra memurları eşliğinde alan baba Ramadan Trabzon’a döndü. Çocukların Lübnanlı baba tarafından alınması esnasında Dania Kerdi tarafından çekilen videonun gerçeği yansıtmadığını belirten Samer Ramadan, Lübnan kanunlarına göre 12 yaşından büyük çocukların babanın sorumluluğunda olması gerektiğini söyledi.
"Babanızın hayatını cehenneme çevirin"
Anne Dania Kerdi’nin Trabzon’a gelerek çocuklarına gizlice telefon verdiğini ve onlara "Babanızın hayatını cehenneme çevirin" dediğini öne süren baba Samer Ramadan şöyle konuştu: “Türkiye’de 6284 sayılı kanun var. Benim eşim bu kanunu yanlış bir şekilde kullandı. Eşim bana şiddet uyguluyordu. Doktor raporlarım, fotoğraf ve videolar var bana şiddet uygulandı. Eşim estetik yaptırmak istiyor. Benim çok az param vardı. O 10 bin dolar istiyor. Bu sebepten dolayı büyük problem oldu. Boşanmak istedi. Beni kendi evimden çıkarmaya çalıştı. O kanunu kullanarak ’Seni bu evden çıkartabilirim’ dedi ve çıkardı. 6 ay boyunca İstanbul’da ofisimde kaldım eve gidemedim."