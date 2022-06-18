Karım başkasıyla düğün yaptı demişti Esra Erol bile pes dedi canlı yayında gözaltına alındı
ATV ekranlarının ilgiye takip edilen programı Esra Erol'da yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına topladı. Programa Yozgat'tan katılan Mustafa İldemir Yaptığı açıklamalar ile bütün Türkiye'yi şok etti. Kendisi cezaevindeyken karısının 12 gündür tanıdığı evli yasak aşkıyla davullu zurnalı düğün yaptığını söyleyen Mustafa İldemir tek derdinin çocuğundan ayrılmamak olduğunu söyledi, gözyaşları içerisinde yardım istedi.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'un sunduğu 'Esra Erol'da' programı 14 Haziran 2022'de yayınlanan bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitledi.
Programa Yozgat'tan katılan 23 yaşındaki Mustafa İldemir, iftira nedeniyle 43 gün hapis yattığını ve kendisi cezaevindeyken eşinin yasak aşkıyla evlendiğini söyledi.
2 buçuk yaşında kızı olan Mustafa İldemir kızından ayrı kalmak istemediğini 'Kızımı benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o. sözleriyle ifade etti.
Eşiye yıllardır sorunlu bir evlilikleri olduğunu söyleyen Mustafa İldemir çarpıcı açıklamalara devam etti: "Ablamın eski görümcesiydi. Ablamla eniştem boşanma aşamasına gelince biz de eşimle kaçmak zorunda kaldık. 4,5 yıllık evliyiz ama defalarca kez ailesinin evine geri döndü."