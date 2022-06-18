Karım başkasıyla düğün yaptı demişti Esra Erol bile pes dedi canlı yayında gözaltına alındı

Eşiye yıllardır sorunlu bir evlilikleri olduğunu söyleyen Mustafa İldemir çarpıcı açıklamalara devam etti: "Ablamın eski görümcesiydi. Ablamla eniştem boşanma aşamasına gelince biz de eşimle kaçmak zorunda kaldık. 4,5 yıllık evliyiz ama defalarca kez ailesinin evine geri döndü."