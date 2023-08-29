Karı koca tartıştı ortalık kan gölüne döndü! Eşini evden kaçarken öldürdü sonra intihar etti
|
NEVŞEHİR'de tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren şahıs, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Olay Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle Ali İ. (67) ile eşi Uygun İ. (64) arasında iddiaya göre tartışma başladı.
17
Tartışmanın büyümesi sonrası Uygun İ. evden kaçmaya çalışırken Ali İ. tüfekle eşine ateş etti.
27
Daha sonra inşaat işçisi olduğu öğrenilen Ali İ., evinin bahçesinde aynı tüfekle kendisine ateş etti.
37
Olayı gören komşular tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
47