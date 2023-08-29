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Karı koca tartıştı ortalık kan gölüne döndü! Eşini evden kaçarken öldürdü sonra intihar etti

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Karı koca tartıştı ortalık kan gölüne döndü! Eşini evden kaçarken öldürdü sonra intihar etti

NEVŞEHİR'de tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren şahıs, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Karı koca tartıştı ortalık kan gölüne döndü! Eşini evden kaçarken öldürdü sonra intihar etti

Olay Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle Ali İ. (67) ile eşi Uygun İ. (64) arasında iddiaya göre tartışma başladı.

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Karı koca tartıştı ortalık kan gölüne döndü! Eşini evden kaçarken öldürdü sonra intihar etti

Tartışmanın büyümesi sonrası Uygun İ. evden kaçmaya çalışırken Ali İ. tüfekle eşine ateş etti.

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Karı koca tartıştı ortalık kan gölüne döndü! Eşini evden kaçarken öldürdü sonra intihar etti

Daha sonra inşaat işçisi olduğu öğrenilen Ali İ., evinin bahçesinde aynı tüfekle kendisine ateş etti.

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Karı koca tartıştı ortalık kan gölüne döndü! Eşini evden kaçarken öldürdü sonra intihar etti

Olayı gören komşular tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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