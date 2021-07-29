Karı koca başörtülü kadına saldırdı! 'Ak Parti'nin köpeğisin' bakın kim çıktılar?
İZMİR'de başörtülü Rabia Yılmaz (23) minibüs şoförü ve eşi tarafından 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek darp edildi. Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. (43) tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. (37), ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeliz E. bakın kim çıktı?
Geçtiğimiz 22 Temmuz Perşembe günü Karabağlar'da yaşanan olayda minibüs şoförü Ramazan E. (43) geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'ın diz kapağına çarptı. Yılmaz, o acı ve refleksle 'gerizekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedi.
Buna sinirlenen minibüs şoförü ile Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Ardından Ramazan E.'nin eşi Yeliz E. (37), 'Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Yılmaz da bunun üzerine, 'O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor' dedi.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen minibüs şoförü ve eşi Rabia Yılmaz'a saldırdı. Ramazan E., Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı.
Ramazan E. ile eşi Yeliz E., 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti. Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.