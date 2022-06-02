Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'dan fenomenleri kızdıracak sözler!

"Orada bir endüstri ve oturmuş kurallar var. Oyunculuk her yerde aynı ve zor. Orada bir filme başlayacağım zaman alerjime kadar her şey soruluyor, doktor kontrolünden geçiriliyorsun. Benim için oradaki oyunculuk süreci zor geçmedi. Ha burada işini yapmışsın, ha orada yapmışsın"