Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'dan fenomenleri kızdıracak sözler!
Ekranların en çok reyting alan Kardeşlerim dizisinde "Şengül" karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı! Başarılı oyuncu, rol aldığı dizinin sezon finaline girmesiyle Broadway'da oynayacağı oyun provaları için Amerika'ya gideceğini açıkladı!
Kardeşlerim dizisinde "Şengül" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenerek, oyunculuk üzerine samimi açıklamalarda bulundu!
Amerika yolcusu..
11 yıldır Amerika'da yaşayan başarılı oyuncu Atasoy, rol aldığı dizinin sezon finaline girmesiyle Broadway'de oynayacağı oyun provaları için Amerika'ya gideceğini açıkladı.
Oyunculuk üzerine samimi açıklamalar..
Atasoy bir yandan devam eden kariyeri Amerika ve Türkiye'deki oyunculuk sektörü hakkında açıklamalar yaparak, şu ifadelerde bulundu.
"Orada bir endüstri ve oturmuş kurallar var. Oyunculuk her yerde aynı ve zor. Orada bir filme başlayacağım zaman alerjime kadar her şey soruluyor, doktor kontrolünden geçiriliyorsun. Benim için oradaki oyunculuk süreci zor geçmedi. Ha burada işini yapmışsın, ha orada yapmışsın"