Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran kalbim dolu dedi olay sevgili itirafı geldi!
Şimdilerde ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi ile yıldızı iyice parlayan genç oyuncu Onur Seyit Yaran genç kızların merak ettiği aşk sorusunu yanıtladı ve bir itirafta bulundu.
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Doruk karakteri ile sürekli gündeme gelen genç oyuncu Onur Seyit Yaran, alışveriş yaptığı esnada magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı.
Etiler'de bir AVM'de gezinen Onur Seyit Yaran, hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı. Kendisine gelen soruları yanıtlayan oyuncu aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu. İşte Onur Seyit Yaran'dan sevgili itirafı!
26 yaşındaki başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran, Etiler'de bir AVM'de alışveriş yaptığı esnada TV100'den Nuri Altuntaş'ın objektiflerine yakalandı. Aynı esnada fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını da kırmayan Yaran, kendisine gelen sorulara yanıt verdi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Doruk karakterine hayat veren 26 yaşındaki başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran dizideki rolünün sevileceğini senaryoyu ilk okuduğunda tahmin ettiğini belirtti.