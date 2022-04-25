Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran kalbim dolu dedi olay sevgili itirafı geldi!

26 yaşındaki başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran, Etiler'de bir AVM'de alışveriş yaptığı esnada TV100'den Nuri Altuntaş'ın objektiflerine yakalandı. Aynı esnada fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını da kırmayan Yaran, kendisine gelen sorulara yanıt verdi.