Kardeşlerim'in başrolü Celil Nalçakan çok sinirlendi! 'Şerefsizlik yapmayıp...'
ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim'in başrolü Celil Nalçakan, Twitter hesabından isyan etti.
ATV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisiyle yeniden ekranlara dönen Celil Nalçakan'ın dizisi çok beğenildi. Reytinglerde ilk bölümlerle yukarı taşınan dizinin başrolü Nalçakan'ın keyfi kaçtı.
Dizisinin sevilmesi ve milyonlarca kişi tarafından izlenmesiyle gündemde olan başarılı oyuncu, geçtiğimiz gün çileden çıktı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan neden kızdığını anlatıp isyan etti.
Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Park halindeki arabama çarpana şoför, şerefsizlik yapmayıp, telefon numarasını bıraksaydı, arayıp, "Geçmiş olsun, kaskoyla halledilir" diyecektim. Şimdi maalesef, güvenlik kameralarından kendisini bulacağım" diye yazdı.
Celil Nalçakan, aracına çarpan kişinin peşine düştü.