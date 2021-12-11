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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'dan 'çok kazanıyorum' çıkışı! İş ilanına eleştiri yağdı

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'dan 'çok kazanıyorum' çıkışı! İş ilanına eleştiri yağdı

ATV Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterini canlandıran Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından kendine yardımcı aradığını duyurmuş ve aradığı kriterleri ve maaş bilgisini de paylaşmıştı. Nalçakan, sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'dan 'çok kazanıyorum' çıkışı! İş ilanına eleştiri yağdı

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bir iş ilanı verdi. Nalçakan, işlerinde kendisine yardımcı olması için aradığı kişi de birçok kriter sıraladı. Oyuncu, haftanın 6 günü 12 saat çalışacak olan yardımcısına 5.500 TL maaş verecek. 

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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'dan 'çok kazanıyorum' çıkışı! İş ilanına eleştiri yağdı

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı iş ilanında "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5.500 TL" yazarak bir de iletişim bilgisi bıraktı.

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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'dan 'çok kazanıyorum' çıkışı! İş ilanına eleştiri yağdı

İşte o ilan...

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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'dan 'çok kazanıyorum' çıkışı! İş ilanına eleştiri yağdı

Oyuncunun kriterleri ve vereceği ücret ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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