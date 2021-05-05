Kardeşlerim'deki Halit Özgür Sarı ile Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan için skandal paylaşım
Masumiyet dizisinde oynayan İlayda Alişan ile Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Halit Özgür Sarı'nın ilişki yaşadığı konuşuluyordu. İkilinin ilişkisinin altından hem ihanet hem de dost kazığı çıktı.
Şimdilerde bambaşka dizilerde oyunculuk kariyerlerine devam eden İlayda Alişan ile Halit Özgür Sarı'nın yolları Şampiyon dizisinde kesişmişti. İlayda Alişan, şimdilerde FOX TV'nin Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veriyor. Halit Özgür Sarı ise ATV'de yayımlanan Kardeşlerim dizisinin oynuyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuların aşk yaşadıkları iddiaları dilden dile yayıldı. Son bomba ise hem ihanet hem de dost kazığı barındırıyor. İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı aşkının ortaya çıkışında ihanet olduğu iddia edildi.
Halit Özgür Sarı bir dönem Devrim Özkan'la aşk yaşadığı ve Özkan'ın o dönem en yakın arkadaşı İlayda Alişan olduğu konuşuluyor.
İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı'nın aşkının ortaya çıkmasından sonra Devrim Özkan'ın sosyal medyada yazdıkları ise ikiliye gönderme olarak, yazıldı.