Kardeşlerim'deki Halit Özgür Sarı ile Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan için skandal paylaşım

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuların aşk yaşadıkları iddiaları dilden dile yayıldı. Son bomba ise hem ihanet hem de dost kazığı barındırıyor. İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı aşkının ortaya çıkışında ihanet olduğu iddia edildi.