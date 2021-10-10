Kardeşlerim O Ses Türkiye Güldür Güldür Son Yaz hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Soner’in vurulması ile Emel, kızının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu tekrar anlar. Emel Naz’ı almak istese de bu o kadar kolay olmayacaktır. Naz artık Sancaktar Ailesi’nin bir üyesidir. Selim’in de konuya dahil olmasıyla bu durum, büyük bir aile krizine sebep olur. Sancaktar’lar ve Kara Ailesi yüz yüze geldiği Son Yaz reytingde ilk 10'a giremedi.