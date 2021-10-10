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Kardeşlerim O Ses Türkiye Güldür Güldür Son Yaz hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Kardeşlerim O Ses Türkiye Güldür Güldür Son Yaz hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

9 Ekim 2021'in reyting sonuçları Kardeşlerim, O Ses Türkiye, Son Yaz ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.

Kardeşlerim O Ses Türkiye Güldür Güldür Son Yaz hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Soner’in vurulması ile Emel, kızının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu tekrar anlar. Emel Naz’ı almak istese de bu o kadar kolay olmayacaktır. Naz artık Sancaktar Ailesi’nin bir üyesidir. Selim’in de konuya dahil olmasıyla bu durum, büyük bir aile krizine sebep olur. Sancaktar’lar ve Kara Ailesi yüz yüze geldiği Son Yaz reytingde ilk 10'a giremedi.

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Kardeşlerim O Ses Türkiye Güldür Güldür Son Yaz hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

O Ses Türkiye'de sezonun 2. bölümü de yayınlandı. Hadise yerine gelen Ebru Gündeş'e ilgi büyüktü. Reytinglere iyi bir giriş yapan O Ses Türkiye reytingde umduğunu bulamadı.

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Kardeşlerim O Ses Türkiye Güldür Güldür Son Yaz hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Cemile yüzünden amcası Orhan’la karşı karşıya gelen Kadir’in bu durumu, Melisa’yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk’u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif’i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat’ın aklını karıştırdığı Kardeşlerim reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.

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Kardeşlerim O Ses Türkiye Güldür Güldür Son Yaz hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.

İşte cumartesi günü reytingleri...

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