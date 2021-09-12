Kardeşlerim Masterchef Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
11 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Kardeşlerim, Güldür Güldür reytinglerde hüsrana uğradı.
Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yaptığı Kardeşlerim zirveyi rakibine kaptırdı.
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde hüsrana uğradı.
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Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...
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10 - Güldür Güldür (Show TV)
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