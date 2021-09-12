Kardeşlerim Masterchef Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yaptığı Kardeşlerim zirveyi rakibine kaptırdı.