Kardeşlerim İbo Show Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Kadir, Ömer’i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Harika, Asiye’yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yaptı.. Doruk’un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirdiği Kardeşlerim haftalardır zirvede olduğu reyting yarışını bu hafta kaybetti.