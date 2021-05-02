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Kardeşlerim İbo Show Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Kardeşlerim İbo Show Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

1 Mayıs 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Survivor, Kardeşlerim, Savaşçı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ı hüsrana uğrattı.

Kardeşlerim İbo Show Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliği’ni bozmak için gerçekleştirilen eylemleri kesinlikle kendisinin yapmadığını söylese de, ne babası Gündüz Göktürk’ü ne de Albay Kopuz’u buna inandırması hiç kolay olmadığı Savaşçı'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.

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Kardeşlerim İbo Show Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Kuzey, biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verdi ama Kuzey'in bu çabası, onun tüm çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dün akşamki bölümüyle umduğu başarıyı reytinglerde yakalayamadı.

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Kardeşlerim İbo Show Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç'ın konuk olduğu İbo Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı. 

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Kardeşlerim İbo Show Kuzey Yıldızı Survivor Savaşçı reytinglerde hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Kadir, Ömer’i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Harika, Asiye’yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yaptı.. Doruk’un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirdiği Kardeşlerim haftalardır zirvede olduğu reyting yarışını bu hafta kaybetti.

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