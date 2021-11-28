Kardeşlerim Elkızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
27 Kasım 2021'in reyting sonuçları Kardeşlerim, O Ses Türkiye, El Kızı ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin'i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girdiği Elkızı reytingde umduğunu bulamadı.
Kadir’in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan’la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır. Orhan’ı okulda karşılayan kötü sürpriz, Aybike ve Berk’in arasının gerilmesine neden olurken, Kaan ile birlik olan Akif, olanların üstünü örtme çabasına tüm gücüyle devam ettiği Kardeşlerim zirveyi rakibine kaptırdı.
7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğradı.
O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.
İşte cumartesi günü reytingleri...