Kardeşlerim Elkızı Güldür Güldür O Ses Türkiye hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
18 Aralık 2021'in reyting sonuçları Kardeşlerim, O Ses Türkiye, El Kızı ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğradı.
Ömer, Süsen’le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşandığı Kardeşlerim reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Ezo kimsenin baskısı altında kalmadan kalbinin sesine kulak verir. Kalbinde tek bir kişiye yer vardır: Ali'ye. Bunu önce kendisine daha sonra da Ali'ye itiraf ettiği Elkızı reytingde ilk 10'a giremedi.
İşte cumartesi günü reytingleri...