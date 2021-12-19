Kardeşlerim Elkızı Güldür Güldür O Ses Türkiye hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Ömer, Süsen’le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşandığı Kardeşlerim reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.