Kardeşlerim El Kızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
23 Ekim 2021'in reyting sonuçları Kardeşlerim, O Ses Türkiye, El Kızı ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu aldığı El Kızı ilk bölümüyle reytinglerde iyi bir giriş yaptı.
O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.
Akif’in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif’in baskısı da Doruk’un peşini bırakmadığı Kardeşlerim zirveyi rakibine kaptırdı.
7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...