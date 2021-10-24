Kardeşlerim El Kızı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisi, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu aldığı El Kızı ilk bölümüyle reytinglerde iyi bir giriş yaptı.