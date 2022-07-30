Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı asker oldu! Üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı
Kardeşlerim dizisinde Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal askerliğini yapmak için teslim oldu. Ailesiyle üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Tolga karakterine hayat veren 27 yaşındaki başarılı oyuncu Berk Ali Çatal asker oldu.
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Berl Ali Çatal, Muhteşem Yüzyıl, Çukur gibi ünlü dizilerdeki başarısıyla adından sık sık söz ettiriyordu.
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Genç oyuncu Kardeşlerim dizisinde kötü ve şımarık karakterdeki başarısıylada herkesi kendine hayran bıraktı.
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Dizinin 56. bölümle sezon finaline girmesiyle Çatal vatani görevini yapmak üzere İstanbul Maltape’deki birliğine teslim oldu.
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