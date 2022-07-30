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Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı asker oldu! Üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı

Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı asker oldu! Üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı

Kardeşlerim dizisinde Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal askerliğini yapmak için teslim oldu. Ailesiyle üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı.

Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı asker oldu! Üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Tolga karakterine hayat veren 27 yaşındaki başarılı oyuncu Berk Ali Çatal asker oldu.

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Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı asker oldu! Üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı

Berl Ali Çatal, Muhteşem Yüzyıl, Çukur gibi ünlü dizilerdeki başarısıyla adından sık sık söz ettiriyordu.

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Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı asker oldu! Üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı

Genç oyuncu Kardeşlerim dizisinde kötü ve şımarık karakterdeki başarısıylada herkesi kendine hayran bıraktı.

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Kardeşlerim dizisinin Tolga'sı asker oldu! Üniformalı fotoğrafına beğeni yağdı

Dizinin 56. bölümle sezon finaline girmesiyle Çatal vatani görevini yapmak üzere İstanbul Maltape’deki birliğine teslim oldu.

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