Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onu Seyir Yaran'dan milyonluk proje!
Kardeşlerim dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Onur Seyit Yaran yeni bir projeyle imza attı. Ünlü oyuncu bir içecek markasının reklam yüzü olacak.
ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Doruk karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Best Model of Turkey 2016 yarışması birincisi Onur Seyit Yaran milyonluk bir projeye imza attı. Yakışıklı oyuncu bir içecek markasının reklam yüzü olacak.
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, ATV'nin sevilen yapımlarından olan Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.
Kardeşlerim dizisiyle adını daha da geniş kitlelere duyuran 27 yaşındaki ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın kariyerindeki yükseliş devam ediyor.
Kardeşlerim’in yayınlandığı İspanya gibi ülkelerde de çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi oluşan başarılı oyuncu reklamcıları peşinde koşturuyor