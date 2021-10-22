Kardeşinin acısıyla sarsılan Alişan yeni sezonda TRT1 ile anlaştı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybettikten sonra zor bir dönem geçiren Alişan, uzun süre uzak kaldığı ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son dönemde konser programlarına da başlayan ünlü sanatçı, bir televizyon programın sunuculuğu için TRT ile anlaşma yaptı.