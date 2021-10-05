'Kardeşim' dedi taciz etti! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti: Memelerini açıp göstermek...
29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı skandal mesajları ifşa etti. Sessizliğini canlı yayında bozan Erbil'in mesajlarla ilgili savunması şaşırttı.
Karpuz, Şiki Şiki, Sevesim, Boş Yapma, Baba Yorgun şarkıyla bilinen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti.
Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, Mehmet Ali Erbil'e demediğini bırakmadı.
Taciz isyanı: Ronay "Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir." diyerek sözlerine başladı.
Teklif ettim, kabul etti: Erbil'le ilgili Ronay "Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti." dedi.