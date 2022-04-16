Kardeşi Hadise'nin başını yaktı! Davayı kaybetti: En yüksek faiziyle ödeme yapacak
Hadise, bir dönem işbirliği yaptığı Trendyol markasıyla arasındaki davada karar çıktı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, DSM Grup ile Hadise arasında 15 Şubat 2012 tarihinde bir sözleşme yapıldı.
Taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin Euro cezai şart parası ödeyeceği sözleşmeye eklendi.
Sözleşmeye göre Hadise, DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapacak, moda çekimlerine katılacaktı.
Ünlü şarkıcı, 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerine katılamayacaktı.