Kardeşi Hadise'nin başını yaktı! Davayı kaybetti: En yüksek faiziyle ödeme yapacak

Ünlü şarkıcı, 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerine katılamayacaktı.