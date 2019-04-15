Kardeş Çocukları'nda kriz çıktı! Başrol oyuncusu apar topar diziden ayrılıyor
Star TV'de ekranlara gelmeye başlayan Kardeş Çocukları dizisinin sevilen başrol oyuncusu, senaryo gereyi birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak.
Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Furkan Andıç ve Ayça Bingöl'ün bulunduğu Kardeş Çocukları dizisinde flaş bir ayrılık meydana geliyor. Pazar günü yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizide meydana gelecek olan ayrılık, yakışıklı oyuncunun sevenlerini adeta çılgına çevirdi.
Geçmişleriyle sınanan Ümran ve Umay adlı iki kız kardeşin hikayesini konu alan dizide Volkan Demir karakterini canlandıran Furkan Andıç, senaryo gereği kadrodan çıkıyor. Genç kızların sevgilisi olan Furkan Andıç'ın diziye nasıl veda edeceği merak konusu olurken, sette çıkan bir gerginlik sonucu bu kararın alındığı iddia edildi.
Peki sosyal medya hesabında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan genç oyuncu Furkan Andıç kimdir? Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Furkan Andıç baba tarafından aslen Trabzon, anne tarafından ise aslen Boşnak kökenlidir.
Eğitimini Bilgi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nde okurken yatay geçiş yaparak Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü'nde tamamlamıştır.