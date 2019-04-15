Kardeş Çocukları'nda kriz çıktı! Başrol oyuncusu apar topar diziden ayrılıyor

Geçmişleriyle sınanan Ümran ve Umay adlı iki kız kardeşin hikayesini konu alan dizide Volkan Demir karakterini canlandıran Furkan Andıç, senaryo gereği kadrodan çıkıyor. Genç kızların sevgilisi olan Furkan Andıç'ın diziye nasıl veda edeceği merak konusu olurken, sette çıkan bir gerginlik sonucu bu kararın alındığı iddia edildi.