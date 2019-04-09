Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı
Kardeş Çocukları son bölümdeki banyoda sevişme sahnesi izleyenleri kızdırdı. Star TV'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan Kardeş Çocukları olaylı sahnesi ile sosyal medyanın diline düştü.
Star TV'nin son bombası olan Kardeş Çocukları daha ilk bölümden farklı senaryosu ve parmak ısırtan oyunculukları ile izleyiciden tam not aldı. Pazar akşamları yayınlanlanan dizi reyting listelerinde de kanalın yüzünü her hafta güldürüyor.
Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu gibi usta oyuncuların yanısıra Afra Saraçoğlu, Engin Alkan, Furkan Andıç ve Batuhan Ekşi gibi ünlü isimlerde olduğu Kadeş Çocukları 10. bölümdeki final sahnesi ile çok konuşuldu.
Peki sosyal medyaya da düşen o son sahnede neler oldu? Dizinin başrollerinden olan Umay'ın banyosuna evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hizmetçi gizlice girer ve keyifle banyo yapar.
O sırada evin sahibi gittiği davetten erken gelir ve odasına çıkar. Odasında gezerken birden banyodan seslerin geldiğini anlar ve sessiz adımlarla banyoya ilerler.