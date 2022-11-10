Kardashian'ın ilginç dekoltesi görenleri şaşı etti bakan bir daha baktı

Geçtiğimiz günlerde göğüslerini yaptırmak istediğini açıklayan ünlü isim, "Gerçekten göğüslerimi yaptırmayı düşünüyorum. Bu her zaman düşündüğüm bir şey. Sadece bir avuç ya da bir ağız dolusu istiyorum." sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.