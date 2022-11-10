Kardashian'ın ilginç dekoltesi görenleri şaşı etti bakan bir daha baktı
Ünlü şov yıldızları Kardashian kardeşlerden olan Khloe Kardashian cesur kıyafetiyle başta Kim Kardashian olmak üzere kardeşlerini gölgede bıraktı. Göğüs dekoltesiyle iddiasını ortaya koyan Khloe Kardashian, tarzıyla beğeni topladı.
Geçtiğimiz günlerde göğüslerini yaptırmak istediğini açıklayan ünlü isim, "Gerçekten göğüslerimi yaptırmayı düşünüyorum. Bu her zaman düşündüğüm bir şey. Sadece bir avuç ya da bir ağız dolusu istiyorum." sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.
Bu açıklamadan kısa süre sonra ünlü isim, tüm kardeşlerini gölgede bırakacak elbiseyle bir davete katıldı.
Göğüs ve karın dekoltesi baş döndürdü
Gösterişli karın kasları ile kırmızı halıda fırtına gibi esen Khloe, göğsünün yarısını açıkta bırakan transparan bir elbise giydi.
Sütyen tercih etmeyen Khloe Kardashian herkesin dikkatini çekmeyi başardı.